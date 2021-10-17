Новый налог введут для владельцев автомобилей

В Украине планируют ввести новый налог для владельцев старых автомобилей – утилизационный сбор.

Из-за отсутствия полноценной сети центров для сдачи старых машин и необходимости доплачивать за утилизацию владельцы таких транспортных средств крайне редко отдают свои машины. Поэтому такой бизнес не является высокодоходным.

Для решения проблемы предлагается перенять опыт у стран Европы. Это могут быть такие нововведения, как:

• доплаты автовладельцам при покупке нового авто после надлежащей утилизации старого;

• взыскания утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

• высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации авто;

• расширенная ответственность автопроизводителя, который должен позаботиться о дальнейшем «обезвреживании» отработанного товара.

К слову, только 5% украинцев отдают свои автомобили на утилизацию. На свалках же машины гниют и отравляют почву свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. Так, в 2020 году было утилизировано только 13 000 авто.

: hvylya.net