СБУ задержала бандитов из «Азова»

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку. Ее участники совершили ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывались от правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, были задержаны три человека, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, участники банды ранее имели отношение к добровольческому батальону «Азов».

Установлено, что все это время злоумышленники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера.

В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом — все это расследуется сейчас органами Нацполиции.

СБУ установило, что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение.

Как сообщают силовики, злоумышленники использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, чтобы находиться за пределами этой базы.

Кроме того, участники банды постоянно имели при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты.

Известно, что группировка состояла из 7 человек. Из которых — двое погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое были задержаны ранее и находящихся под мерой пресечения.

Сейчас в отношении задержанных избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности других причастных лиц.