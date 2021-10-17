Китай шокировал США прогрессом в разработке гиперзвуковой ракеты

В августе в Китае прошло испытание планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

Об этом сообщила британское издание «Файненшл Таймс» со ссылкой на источники в правительственных кругах США и нескольких азиатских стран.

По инфорации издания, ГЛА был успешно выведен в низкоорбитальное пространство китайской ракетой-носителем семейства «Чанчжэн», вошел в район цели, однако поразить ее не смог, поскольку отклонился от курса на несколько десятков километров.

Вместе с тем, сам факт испытаний Пекином гиперзвукового оружия вызвал если не шок, то большое удивление в Пентагоне, поскольку продемонстрировало поразительный прогресс, достигнутый Китаем в разработке гиперзвукового оружия.

«Мы понятия не имеем, как это они сделали», — приводит издание слова одного из собеседников в американском разведывательном сообществе.

Источник добавил, что ракета такого типа теоретически может пролететь над Южным полюсом. Это, по его словам, создает большую проблему для Пентагона, поскольку американские системы ПВО сосредоточены на северном полярном направлении.

В Пентагоне не стали комментировать испытания китайцами ГЛА, ограничившись лишь выражением озабоченности возросшей военной активности Китая.

«Мы ясно выразили свою озабоченность военным потенциалом Китая, который лишь способствует росту напряженности в регионе и за его пределами. Именно по этой причине мы считаем, что Китай является для нас первостепенным вызовом», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

В свою очередь пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя сообщение об испытании китайского ГЛА, заявил, что у КНР «нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США».

«Наоборот, США в последние годы запустили миф о якобы существующей китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия. Это спровоцировало гонку вооружений в этой сфере и сильно подорвало глобальную стратегическую стабильность», — заявил китайский дипломат.

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