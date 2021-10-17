Израильские наркодилеры не знают, куда прятаться от падающих с неба денег: народ нюхает, курит и колется как в последний раз

С начала пандемии коронавируса стоимость литра «наркотика для изнасилования» выросла до 50.000 шекелей. Такие данные приведены в статье на сайте 12 канала ИТВ. В материале цитируются анонимные дилеры, утверждающие, что такого расцвета индустрии наркотиков в Израиле еще не было. По словам одного из дилеров, он буквально «печатает деньги».

Цены подскочили практически на все виды наркотиков: от каннабиса до кокаина. Собеседники журналиста 12 канала объясняют это трудностями в логистике, вызванными закрытием границ, и общей усталостью израильтян от финансовых и моральных потерь во время пандемии.

Как рассказал один из дилеров, он работает круглые сутки, без перерыва как во время карантина, так и в обычные периоды. Количество проданного товара выросло на сотни процентов, рассказал продавец.

По словам одного из собеседников, килограмм кокаина вырос в цене с 330.000 до 400.000 шекелей и скоро достигнет уровня 500.000 шекелей.

Анонимный сотрудник полиции пояснил, что с закрытием границ со странами Южной Америки на «помощь» пришли ливанцы и иорданцы: именно с территории этих стран увеличился поток наркотиков в еврейское государство. В то же время зафиксировано резкое падение объемов наркотиков, поставляемых в Израиль через границу с Египтом. Этому тоже есть объяснение: увеличение активности армейских операций по предотвращению контрабанды.

В статье отмечается резкий рост спроса на относительно дешевый наркотик «найс-гай».

12 канал привел расценки на оптовую закупку наркотиков в Израиле. Так, например, килограмм египетского гашиша продается за 90.000 шекелей. Килограмм гашиша марокканского – за 220.000 шекелей. Килограмм марихуаны – за 110.000 шекелей. Килограмм метамфетамина стоит 370.000 шекелей.