“Холостячка” Ксения Мишина показала, как едва не пострадала из-за “нападения” собаки

Главная героиня первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала своего нового любимца на съемочной площадке, с которым увлеклась играми и чуть не пострадала.

Известная актриса сейчас активно работает над продолжением съемок сериала «Клятва врача», главная роль в киноленте досталась Ксении и немало ее удивила. Звезде пришлось полностью погружаться в роль, изучать медицинскую терминологию и впервые попробовать себя в чем-то из другой направленности.

При этом на съемочной площадке не обходится без комичных моментов – звезда успевает засветиться перед камерой и повеселить поклонников не образами. Перед началом очередной сцены Ксения не устояла и решила немного позабавиться с питомцем.

Причем во время развлечений с любимцем не обошлось без неловкости – собака увлеклась играми и полезла кусаться к Ксении, из-за чего та упала на траву и коллегам пришлось поспешить ее поднять, а также убрать питомца подальше.

: sport.politeka.net