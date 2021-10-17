Четвертый человек в России заявил, что у Михаила Горбачева следует отобрать Нобелевскую премию мира

Доверие к Нобелевской премии мира можно вернуть в случае принятия процедуры отзыва награды, если будут выявлены факты преступлений, нарушений против прав и свобод человека. Об этом в телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он аргументировал предложение примерами ряда политиков, среди которых первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

«Премию мира получил Михаил Горбачев. Его правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР. Республики, входившие в состав которого и ставшие суверенными государствами, до сегодняшнего дня переживают его разрушительные последствия.

За какой «мирный процесс» ему вручили премию?» — написано в посте.

Спикер нижней палаты российского парламента по официальной табели о рангах считается четвертым по значимости человеком в стране.

Отметим, что присуждение российскому журналисту Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира вызвало неоднозначную реакцию в РФ.

В частности, вице-премьер правительства Чечни Джамбулат Умаров написал, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за антироссийскую пропаганду и подлую ложь о чеченском народе.

Как мы сообщали ранее, пресс-секретарь президента России поздравил Дмитрия Муратова с премией.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим принципам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», — прокомментировал решение Нобелевского комитета Дмитрий Песков.

Он не дал точного ответа на вопрос, намерен ли президент России поздравить соотечественника с высокой наградой. «Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени», — цитировало Пескова агентство ТАСС.

Позже Владимир Путин ответил на вопрос о возможном статусе иностранного агента для лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

«Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет», — сказал Путин, отвечая на призыв модератора дать обещание, что главный редактор «Новой газеты» не будет объявлен иностранным агентом.