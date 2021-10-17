Беспредел средь бела дня: на Гаити похищены 17 американцев

17 христианских миссионеров и членов их семей, включая детей, были похищены в субботу в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

По сообщению «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на представителей гаитянской полиции, за похищением стоит одна из многочисленных криминальных группировок, действующих в столице островного государства.

Американские миссионеры были похищены из автобуса, на котором направлялись в аэропорт после посещения детского дома.

Других подробностей газета не сообщает.

Как отмечает издание, похищение людей с целью выкупа на Гаити стало обыденным делом и уже никого не удивляет. Однако похищение такого количества людей, да еще и американских граждан, шокировало даже видавших виды местных полицейских.

«Нью-Йорк Таймс» отмечает, что криминальная ситуация в стране резко ухудшилась после убийства в июле нынешнего года президента Гаити Жовенеля Моиза и произошедшего спустя несколько недель после этого сильного землетрясения. Жертвами катаклизма стало более 2,2 тыс. человек. На фоне парализации местной власти произошла активизация деятельности многочисленных преступных группировок.

В настоящее время под их контролем находится чуть ли не около половины Порт-о-Пренсе.