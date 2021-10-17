Код в сапогах: Израиль вступает в период новых эпидемиологических ограничений

Начиная с воскресенья, 17 октября, в местах общественного пользования, функционирующих по так называемому «зеленому стандарту», вход будет разрешен только после сканирования штрих-кода, который Минздрав выдает обладателям «зеленого паспорта».

Таким образом власти намерены бороться с фальсификацией документов. Формально администрация заведений еще и обязана сверять закодированные данные (имя и паспортный номер) с документами предъявителя, чтобы исключить использование чужого штрих-кода.

Напомним, что из «зеленых зон» исключили уличные места в общепите, а также крытые плавательные бассейны. Но в остальных заведениях, работающих по «зеленому стандарту», это правило будет соблюдаться под страхом штрафа.

Новый порядок должен был вступить в силу в начале октября, но его отложили почти на три недели из-за возникших технических трудностей, связанных с одновременным оформлением новых «зеленых паспортов» нескольким миллионам людей.

Таким образом, новое правило вступает в силу в период, для которого характерно снижение количества новых случаев инфицирования, как следует из сообщений Минздрава.

Как мы сообщали вчера, по данным Минздрава, на вечер субботы в стране осталось 19.797 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса (20.125 в пятницу, 20.925 в четверг).

Число тяжелобольных продолжает колебаться, в субботу их было 382 (392 в пятницу, 385 в четверг).

Таким образом, спад заболеваемости продолжается. В свете положительной тенденции Минздрав намерен порекомендовать правительству отмену части эпидемиологических ограничений, в частности «зеленого стандарта» в тренажерных залах.