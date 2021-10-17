Які наслідки можуть бути після вживання меду

Не завжди мед приносить лише користь.

Мед — один з найдавніших продуктів, які відомі людству. Усі знають про користь меду: він допомагає під час застуди, має протизапальний ефект, може замінити цукор під час схуднення, але є й зворотна сторона медалі. Зараз ми розповімо, чому ним не варто зловживати, інформує Ukr.Media.

Харчове отруєння

Мед може викликати дискомфорт у животі: надмірне споживання провокує сильний біль у області шлунку і / або кишківника, а також діарею. Не варто вживати понад 2 ст. л. меду на добу.

Виявляється, бджоли можуть зібрати поганий нектар. Дельфініум і рододендрон — це рослини з отруйними квітами, тому якщо бджілки харчувалися їх пилком, такий мед може бути небезпечним.

Якщо у вас погано працює шлунково-кишкового тракт, то краще взагалі утриматися від меду, оскільки він є сильним подразником.

Алергія

Мед може викликати алергічні реакції: ситуація у кілька разів погіршується у людей, які страждають на алергію на пилок. Цікаво, що найчастіше сильна реакція йде на пізньолітні сорти продукту, тоді як, наприклад, мед акації практично не здатен викликати алергію.

Алергікам краще купувати мед від великих виробників, оскільки там він проходить очищення від домішок пилку.

Найгірші наслідки, до яких може призвести алергія на мед, — анафілактичний шок і набряк гортані.

Гіпотонія

Мед має властивість знижувати рівень артеріального тиску, що може бути небезпечним для гіпотоніків, особливо якщо він з добавками пустирника, валеріани.

Якщо у вас знижений тиск, але ви дуже полюбляєте мед, то надавайте йому перевагу ввечері, перед сном.

Підвищення рівня цукру у крові

Не варто забувати, що мед — це вуглеводи. Тому люди, які схильні до підвищення рівня цукру у крові, повинні бути обережними з цим продуктом.

Про це треба пам’ятати і людям з підвищеною масою тіла, тому що прості вуглеводи дають зайві калорії, а згодом — зайву вагу. Тож наскільки б корисним мед не був — це солодке.

Не потрібно замінювати у гарячих напоях цукор медом, оскільки після нагрівання вище за +45 градусів корисні властивості даного продукту будуть зведені до нуля. У меді залишаться лише вуглеводи і той самий цукор.

: aspekty.net