Израильская полиция продавила в правительстве обыски без санкции суда

Правительство на своем еженедельном заседании утвердило предложение министра юстиции Гидеона Саара о расширении оснований для проведения внесудебных обысков в домах подозреваемых.

Эта инициатива была выдвинута министром юстиции в рамках объявленной ранее борьбы с организованной преступностью в арабском секторе.

Тем не менее, если предложение главы Минюста, ставшее сегодня правительственной поправкой к закону о полиции, будет утверждено Кнессетом, полиция сможет применять ее в отношении любых помещений.

Согласно новой законодательной инициативе, полиция сможет проводить обыски в частных помещениях без санкции суда, если имеются «серьезные основания предполагать, что подозреваемый скрывает в доме предметы и улики, имеющие отношение к тяжким преступлениям».

Таким образом, согласно поправке Саара, функция определения степени «серьезности оснований» для обыска перекочевала от судов к полиции.

Данная поправка должна была встретить серьезное сопротивление со стороны правозащитных организаций, ведь по сути она нарушает основополагающее право граждан на неприкосновенность жилища. Однако в Израиле общественные организации за последние два десятилетия фактически утратили свои функции – они превратились в рупор лево-социалистического истеблишмента, поддерживающий тотальный контроль государства в ущерб базовым демократическим принципам.

Полиция, не способная справиться с арабской (и не только) преступностью традиционными для демократического государства правовыми методами, уже давно оказывала давление на законодателей с целью расширения полномочий.

Нынешнее правительство, судя по всему, решило уступить этому давлению, несмотря на то, что подобные уступки являются очередным шагом к превращению Израиля в полицейское государство.