Курьез: в США девушка взломала систему управления полетами, чтобы отомстить бывшему Источник статьи: Ради мести бывшему девушка взломала систему управления полетами

Была удалена вся информация о технических характеристиках и неисправностях самолетов. В США женщина взломала систему управления полетами через приложение летной школы и подделала данные о технических характеристиках летного транспорта, сделав неисправные и небезопасные самолеты «пригодными» для полетов, решив таким образом отомстить своему бывшему парню, пишут Экономические новости.

В январе 2021 года генеральный директор летной школы Melbourne Flight Training во Флориде Дэрек Фэллон обратился в полицию обнаружив, что неизвестный внес изменения в данные в приложении, которое учреждение использует для того, чтобы отслеживать в небе летательные аппараты. Была удалена вся информация о технических характеристиках и неисправностях самолетов.

«Самолеты, которые, возможно, были неисправны и небезопасны, намеренно «сделали пригодными» для полетов. Эта ситуация могла поставить под угрозу человеческие жизни», — заявил гендиректор.

Выяснилось, что информация была отредактирована с аккаунта нынешнего оператора по полетам. Злоумышленником оказалась бывшая девушка Фэллона, 26-летняя Лорен Лайд, которая работала в летной школе оператором по полетам до 2019 года, пока директор школы не уволил ее отца.

«Фэллон спал с ней, манипулировал и лгал ей. Она не могла дождаться, чтобы уйти оттуда. Она разозлилась на директора, когда он уволил меня. Вы, ребята, не понимаете, через сколько мучений она прошла», — рассказал отец американки Хэмптон Лайд полиции.

: u-news.com.ua