Юрий Бутусов: «Маша — единственный ответственный человек в ОП»

После задержки в два с половиной месяца опубликован указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против крупнейшего контрабандиста Александра Акста

30 июля СНБО на своем заседании ввело санкции против контрабандиста Александра Акста и против крупнейшей контрабандной схемы «Премиум-пакет», решение огласил секретарь СНБО Данилов. Однако произошло небывалое событие — президент Зеленский… забыл опубликовать указ! И санкции не вступили в силу.

С тех пор я несколько раз писал и напоминал об этой скандальной истории — ведь контрабандист продолжал работать даже после решения СНБО. Когда прошло два месяца, я обратился к секретарю президента Марии Левченко, чтобы она все-таки нашла данный указ и передала на подпись Зеленскому, ведь это позорно выглядит, надо свои решения подписывать, иначе выглядит будто президент покрывает контрабанду под крышей СБУ: https://censor.net/…/zelenskiyi_uje_dva_mesyatsa_ne…

И надо сказать, после моего личного обращения Мария показала, что она там единственный ответственный человек. 13 октября указ о санкциях против Акста и комапании «Премиум-пакет» был опубликован на сайте президента. Дата там стоит указа 6 октября — видимо, с цифровизацией большие проблемы в ОП, долго печатают: https://www.president.gov.ua/documents/5102021-40329

Но дело сделано, теперь МВД обязано лишить Акста вида на жительство, а СБУ расследовать его контрабандную деятельность. Напоминаю, что Акста внесла в санкционный список полиция, а СБУ, которая непосредственно отвечает за борьбу с контрабандой, почему-то Акста контрабандистом не считает, надеюсь, теперь-то, после указа, откроют дело и начнут наконец по нему работать.

Теперь надо бы убрать и всех сообщников Акста из руководства СБУ и таможенной службы, благодаря которым «Премиум-пакет» все эти годы осуществлял рекордные перевозки грузов без уплаты таможенных сборов.

Говорят, в Борисполе огромный склад с арестованным имуществом «Премиум-пакета» на многие миллионы долларов, как бы не пропали ценности…

В любом случае, начало положено: спасибо, Маша!

Юрий Бутусов