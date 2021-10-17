Харьковский бизнес – под нож: Как Игорь Терехов ради личного обогащения уничтожает бизнесменов

Почти год Игорь Терехов временно управляет Харьковом и за это время люди из его окружения, имеющие бизнес в Харькове, очень преуспели в его развитии. Параллельно с этим бизнес, который не приближен к команде и.о. мэра, вынужден буквально выживать. Такая же участь постигла многие коммунальные предприятия и не только.

Харьковская медицина по-тереховски

Возьмем ситуацию в медицинской сфере Харькова. Еще в конце прошлого года и.о. мэра Игорь Терехов обещал, что уделит особое внимание медицине в городе, улучшив ее качество. Жители города ожидали, что в городских больницах, хотя бы сделают ремонты и наладят нормальное обеспечение для стабильного функционирования медучреждений. Но вместо этого Игорь Терехов действует совсем иначе.

Уже давно не секрет, что харьковчан, попадая на прием в городскую поликлинику или больницу, слышат в ответ, что дополнительные обследования они должны пройти в частной клинике «ОН Клиник». Как не секрет и то, что сеть «ОН Клиник» имеет к временному мэру Харькова самое непосредственное отношение.

Сегодня это уже целая сеть частных медучреждений, которая состоит из 12 объектов по всему Харькову. Причем, большая часть из них каким-то удивительным образом открылась именно после того, как Игорь Терехов стал и.о. мэра Харькова. Последнее неудивительно, если вспомнить, что собственниками медучреждений сети «Он Клиник» являются Елена Винник – бывшая жена Игоря Терехова, с который и.о. мэра развелся в 2014 году, как раз накануне введение е-декларирования. Очень не похоже на совпадение.

Однако, журналисты-расследователи выяснили, что в последнее время большая часть частных клиник, входящих в частную медицинскую империю, записанную на экс-жену Терехова, сменила собственника. Новым владельцем части учреждений «ОН Клиник» а также частных мжкомпаний «ДокторПро Киев», «Медикал Адвантс», «Бриют», «Медикал Рей» и других стала депутат Харьковского облсовета Анна Кузнецова. Именно с ней Терехов весной этого года отдыхал в Турции и именно ее и.о. мэра в одном из интервью публично признал своим «очень близким человеком». Нетрудно догадаться, что фактическим владельцем «ОН Клиник» является именно Терехов, но формально компании записаны на его близких женщин, чтобы не было необходимости «светить» свой бизнес в декларации.

Таким образом, уже не кажется странным, что в городских больницах и поликлиниках пациентов направляют делать дорогостоящие обследования именно в «Он Клиник». Получается, что главной целью коммунальных медучреждений является не оказание населению качественных и недорогих медицинских услуг, а поставка клиентуры для частных клиник и.о. мэра.

При этом такая поддержка со стороны муниципальных медучреждений дает частному бизнесу мэра огромное преимущество по сравнению с конкурентами в лице других частных клиник Харькова. А нечестная конкуренция – это путь к монополизации рынка, ухудшению и удорожанию качества услуг. Что и происходит, благодаря деятельности Игоря Терехова. Если так пойдет и дальше, то о развитии нормальной частной медицинской практики в Харькове можно будет забыть.

Е-билеты, инвестфонды и хитрые схемы с ремонтом дорог

Разумеется, бурная деятельность Терехова по собственному обогащению одним только медицинским бизнесом не ограничивается. Журналисты раскрыли сразу несколько схем, как Игорь Терехов использует свои мэрские полномочия, чтобы предоставлять отдельным частным компаниям воистину «царские» условия для ведения бизнеса. В то время, как остальные вынуждены выживать.

Например, недавно стало известно, что частная фирма «Платежный центр» получила крайне выгодный контракт с коммунальным предприятием «Харьковпасс». Коммунальщики закупили у «Платежного центра» магнитные карточки для проезда в общественном транспорте Харькова по цене в несколько раз превышающей рыночную. Выяснилось, что E-ticket будет стоить «Харьковпассу» приблизительно 60-78 грн/комплект. В том же Киеве местный метрополитен закупает бесконтактные карточки по 16 грн/шт.

Ни о какой свободной конкуренции, разумеется, речь опять не шла, просто собственники «Платежного центра» нашли как расплатиться с Игорем Тереховым по достаточно хитрой схеме.

Как выяснили журналисты, «Платежный центр» принадлежал компании «Финэкс-Капитал», собственниками которой числятся финансисты Игорь Когут и Лада Кримерман. Сразу же после заключения договора по е-билетам, Кримерман дала Игорю Терехову взаймы 15 млн грн. Почти сразу же он купил на эти деньги инвестиционные сертификаты в инвест-фонде «Генуя», которым управляла как раз компания «Финэкс-Капитал». По которым получил дивиденды на 5,5 млн грн.

Помимо заработков на E-ticket «Финэкс-Капитал» также зарабатывает на ремонте дорог в Харькове с помощью подконтрольной ей фирме «ДБК «Уровень», которая за пять лет получила от харьковских властей подрядов на 355 млн грн. Журналисты выяснили, что и к «Финэкс-Капитал» имеет отношение упомянутая «очень близкая» Терехову Анна Кузнецова. Лада Кримерман передала в собственность Ольге Момот – матери Анны Кузнецовой – компанию, которая владеет целым рядом объектов недвижимости на улице Липовой в Харькове. Журналисты предполагают, что эта недвижимость могла быть платой за то, что компания из орбиты «Финэкс-Капитал» получает от мэрии Харькова жирные подряды по ремонту дорог.

Таким образом, получается, что единственным условием, которое гарантирует получение контракт с мэрией для частного бизнеса, является приближенность к Терехову или «близким ему женщинам». А честная конкуренция и более выгодные ценовые предложения никого не интересуют.

Преференции «аваковским» и «днепропетровским»

Еще одна проблема торможения бизнеса местных компаний в Харькове – то, что в городе все больше и больше начинают работают компании с «днепропетровскими» корнями. В начале декабря 2020 года Игоря Терехова на должность секретаря Харьковского горсовета активно продвигала, в частности, Айна Тимчук, которая на тот момент была губернатором Харьковской области. Сама Тимчук была назначена в Харьков из Днепропетровской области, и, как утверждают источники, большую часть времени своего губернаторства проводила в Днепре, а не по месту работы. Неудивительно, что Терехов, который во многом обязан своим назначением Тимчук, создал «днепропетровским» чудесные условия для победы на тендерах.

Например, КП «Харьковские тепловые сети» лишь за последние несколько месяцев заключило пять договоров на поставку труб с частной компанией «Торговый дом «Стальком». На сегодняшний день эта фирма зарегистрирована в Киеве, но она имеет «днепропетровские корни».

Один из таких тендеров «стоил» более 22 млн грн. Еще один тендер на 15 млн грн был проведен в августе и его также выиграла фирма «ТД «Стальком». Всего же пять тендеров принесли этой фирме более 70 млн грн. То есть, вместо того, чтобы давать зарабатывать местным, харьковским фирмам, городская власть фактически «делится» бюджетом с фирмами с другой области.

Еще одной курицей, несущей «золотые яйца», для окружения Киева являются всем известные киоски «Кисет», в которых продают табачные изделия. ООО «Кисет», которое и владеет одноименными киосками, согласно порталу «Сlarity-project» основали сразу четыре человека. Речь идет о Вадиме Бешанове и Вардане Восканяне, а также об Игоре Котвицком и Елене Винник, которая является бывшей женой Игоря Терехова. Игорь Котвицкий – многолетний партнер и соратник бывшего главы МВД Арсена Авакова, который продвигает Терехова на пост мэра Харькова. Сегодня киоски «Кисет» можно увидеть чуть ли не на каждой улице города в то время, как владельцы других киосков по продаже табачных изделий могут только мечтать о таком.

Харьковские КП как разменная монета в политических торгах

Кроме того, очень неоднозначная ситуация происходит вокруг некоторых коммунальных предприятий Харьковского горсовета, которые фактически отданы на откуп политическим партнерам из «ОПЗЖ» и соратникам Авакова. Например, КП «Харьковские тепловые сети» возглавляет Василий Скопенко – ставленник именно экс-главы МВД.

Также в мае текущего года СМИ неоднократно писали, что Терехов заручился поддержкой почти всех депутатов Харьковского горсовета от фракции «ОПЗЖ». Взамен руководство этой фракции фактически получило контроль над коммунальным предприятием «Подземный город», которое заведует всей торговлей на территории метро Харькова и в подземных переходах города. Это КП создали еще в 2013 году и тогда предполагалось, что оно будет приносить немалую прибыль в городской бюджет. Но на деле оказалось, что это коммунальное предприятие чуть ли не убыточное. Например, за 2019 года доход КП составил всего 154 тыс. грн. Хотя на балансе предприятия есть почти 800 киосков, которые сдают в аренду. В «Харьковском антикоррупционном центре» уже неоднократно заявляли, что официально один киоск сдают по 5 тыс. грн., а реально на том же сервисе «ОЛХ» такие же киоски сдают в аренду даже по 20 тыс. грн. То есть, получается, что реальная прибыль от сдачи в аренду киосков оседает далеко не в бюджете Харькова.

В результате получается, что Игорь Терехов по полной программе использует ту власть в городе, которая свалилась на него в конце прошлого года. Все это приводит к тому, что бюджет Харькова недополучает огромные суммы, как в случае с тем же КП «Подземный город», который сдает в аренду почти 800 киосков, а все равно является чуть ли не убыточным предприятием.

Но еще более печально в этой всей истории то, что управление Терехова приводит к торможению развития харьковского бизнеса, ведь огромные привилегии и возможность расширятся имеют только те частные структуры, которые приближены к команде и.о. мэра. Все остальные вынуждены фактически выживать в тяжелых условиях пандемии COVID-19, а городская власть как будто этого не замечает. Ну и больше всего удивляет, что Игорь Терехов чуть ли не на каждом углу публично заявляет о поддержке харьковского бизнеса, но различные тендеры на десятки миллионов гривен успешно «отдают» тем же «днепропетровским» фирмам.

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