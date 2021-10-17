Авторитетный британский исламист: Амесса убили за произраильские настроения

Известный британский исламист-радикал Анджем Чоудари рассказал журналистам о возможных причинах убийства депутата-консерватора Дэвида Амесса, которое произошло в пятницу 15 октября, в английском графстве Эссекс.

Комментируя это трагическое событие, Чоудари сказал: «Я не уверен насчет взглядов этого конкретного депутата, но ходили слухи, что он настроен произраильски, кроме того, он консерватор, и эта партия находится у власти долгое время, в том числе во время военных кампаний в мусульманских странах – Ираке, Сирии, Афганистане».

Тогда Чоудари задали конкретный вопрос – не произраильская ли позиция сделала Амесса мишенью исламистской атаки. «Многие люди считают, что это террористическое государство. Кто захочет быть другом Израиля после того, как вы видите, какую бойню они устраивают против мусульман на Западном берегу и в секторе Газа, как они присваивают чужую собственность?»

Вместе с тем, Анджем Чоудари, съевший собаку на антиизраильской исламистской пропаганде, моментально сделал оговорку насчет того, что «все это не повод для убийства».

54-летний Анджем Чоудари известен в Британии как радикальный исламистский священнослужитель, в прессе его именуют не иначе как «проповедником ненависти» (hate preacher). Он родился в 1967 году в Лондоне в семье рыночного торговца, выходца из Пакистана.

Он отсидел два года за поддержку «Исламского государства». Как выяснила британская пресса, Чоудари с женой до 2013 года получали ежегодное государственное пособие в размере 25 тысяч фунтов стерлингов на семью (у них четверо детей).

Чоудари сел в тюрьму в 2016 году, получив пять лет, освободился условно-досрочно в 2018 году и все три года проживал в «социальной квартире», то есть в удешевленном государственном жилье, получая 300 фунтов стерлингов в месяц и требуя еще 73 фунтов в неделю в качестве «пособия для исследователя джихада».

С 2018 года и до июля этого года ему было запрещено общаться с представителями прессы и выступать публично.

Как выяснилось сегодня, убийца Дэвида Амесса не просто выходец из Сомали, он сын Харби Али Куллана, бывшего советника президента Сомали по связям с прессой. Али Куллан занимал эту должность в 90-х годах. Сейчас Али Куллан сообщил журналистам, что он «травмирован арестом сына».

Британская полиция квалифицирует это убийство как совершенное на террористической почве.