В Ирпене проходит антицыганский митинг

Массовый митинг против «наркоторговцев, воров, грабителей» проходит в городе Ирпень Киевской области. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Правая патриотическая молодежь собралась в г. Ирпень под Киевом, чтобы разобраться с местными цыганами которые по их мнению занимаются наркоторговлей под «крышей» местных правоохранителей, а накануне совершили нападение на ветерана АТО», — написал он.

Как уточнили в Telegram-канале Реальный Киев, вчера в Ирпене ромы напали на парня Павла Полищука.

«Говорят, что просто так решили кого-то напи*дить. Парня вырубили и немного попинали…. Как оказалось (неожиданно), что эти ромы занимаются торговлей наркотиками, крышуют их копы. Сын барона ездит на лексусе, батя приехал за ним в райотдел и его сразу отпустили. Сегодня ребята пришли требовать возмездия», — говорится в сообщении.

По состоянию на 18:30 участники акции пытаются штурмовать дом ромов, которых они подозревают в наркоторговле.

В полиции заявили, что обеспечивают правопорядок во время мероприятия, которое началось 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня.

«К акции присоединились около 50 общественных активистов, высказывают свою позицию относительно деятельности лица одного из народностей на территории города. Общественную безопасность во время мероприятия обеспечивают работники Бучанского райуправления полиции, управления превентивной деятельности, полиция диалога, спецназовцы. На месте происшествия находится руководство полиции региона», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

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