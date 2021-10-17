Алекс Кушнир: в проект бюджета вошло повышение пособий ветеранам Второй мировой

Финансовая комиссия Кнессета под руководством Алекса Кушнира (НДИ) утвердила включение в проект закона о хозяйственном урегулировании поправки к закону о ветеранах, увеличивающей ежегодное пособие.

Как сообщают в НДИ, если пакет бюджетных законов будет утвержден, с 1 января 2022 года ежегодное пособие, выплачиваемое ветеранам, повысится с 3690 шекелей (35% средней заработной платы) до 6480 шекелей (60% средней заработной платы).

Напомним, что эта выплата предоставляется «нуждающимся ветеранам» (тем, кто получает пособие по прожиточному минимуму, оно же «ашламат ахнаса») и выдается двумя равными частями, в начале мая и в начале августа.

Согласно закону, статус ветерана Второй мировой войны могут получить граждане Израиля, подпадающие под один из следующих критериев:

* В какой-либо период с 01.09.1939 по 02.09.1945 пребывал/а на действительной воинской службе одной из стран антигитлеровской коалиции или участвовал/а в каком-либо подпольном движении против немецко-фашистских властей (за исключением лиц, на которых распространяется действие закона об инвалидах от 1959 года);

* Признан властями бывшего СССР в качестве ветерана ВОВ и имеет удостоверение о том, что находился на действительной воинской службе в годы войны, был защитником или жителем блокадного Ленинграда;

Точных данных о количестве проживающих в Израиле ветеранах Второй мировой на данный момент нет. В 2013 году их было порядка 10 тысяч. В 2017 – 5007. Сейчас, по косвенным данным, в стране их не больше 500. Например, по данным иерусалимского муниципалитета, в столице их проживает около 50. Как ни печально, число ветеранов сокращается с каждым годом – тем, кому в 1945 году было 18 лет, сейчас 94 года.