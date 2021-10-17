В Киеве фатально упал с лестницы дипломат Крыжановский

В Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата. Им оказался Виктор Крыжановский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая.

Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года — специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

До назначения в Эстонию дипломат также был специальным представителем Украины в Приднестровье.

16 октября стало известно, что в Киеве на даче в результате падения с лестницы погиб дипломат. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.