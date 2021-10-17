Смертельна ДТП з вантажівкою на переході у Києві: водія відправили під арешт

Водія вантажівки, який скоїв наїзд на пішоходів в Оболонську районі Києва, взяли під варту. Про це повідомили в поліції Києва, пише УНН.

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“Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили водію про підозру. Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У Києві, в Оболонському районі, 15 жовтня нетверезий водій вантажівки скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, у результаті чого останні опинилися в лікарні.

В аварії постраждав сценарист одного з телеканалів Олександр Зінченко. Повідомлялося, що ще один пішохід помер у лікарні.

Це підтвердили й у поліції. “Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілих, 1977 та 1996 років народження, госпіталізовано до лікарні. Сьогодні один із чоловіків від отриманих травм помер у медичному закладі”, – відзначили у поліції.

За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.