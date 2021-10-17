Скандал в благородном семействе: Лапид с Беннетом запутали американцев

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обнадежил американского госсекретаря Энтони Блинкена, пообещав ему то, против чего категорически выступает премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Об этом сообщает газета «Исраэль ха-йом» со ссылкой на источник, осведомленный в вопросе отношений между Израилем и США.

Как сообщил этот источник, Лапид в «ранних» разговорах с Блинкеном явно пообещал, что новое израильское правительство не будет возражать против реанимации американского «палестинского» консульства в Иерусалиме.

Речь идет об официальном представительстве США в израильской столице, которое занималось «палестинскими» вопросами – то есть выдачей виз палестинским арабам и прочими делами, связанными с автономией и ее административными нуждами.

Власти США закрыли это консульство при Дональде Трампе, в марте 2019 года, предварительно ликвидировав представительство палестинской администрации в Вашингтоне. Вместо этого в израильскую столицу частично переехало из Тель-Авива американское посольство, но совсем не в целях работы с палестинскими арабами.

Демократы, которые пришли к власти в 2020 году, первым делом принялись за реставрацию дружеских отношений с палестинской администрацией и восстановление «дипломатического баланса». Они не стали закрывать уже работающее посольство в Иерусалиме, поскольку оно перенесено по закону, утвержденному Конгрессом. Но решили демонстративно восстановить консульство, работающее именно в Иерусалиме и именно по «палестинским вопросам».

По информации упомянутого источника, Яир Лапид пообещал Блинкену полное содействие только что сформированного правительства, не заручившись согласием премьер-министра Нафтали Беннета. В то же время он уже тогда оговорил с Блинкеном, что переносить консульство следует не ранее утверждения бюджета, поскольку только тогда правительство обретет относительную устойчивость.

Впоследствии, когда намечался визит Беннета в США, его ближайшие помощники и консультанты Эяль Хульта и Шимрит Меир поехали в августе в Вашингтон – готовить поездку. Они разъяснили представителям американской администрации, что израильский премьер категорически против восстановления американского «палестинского» консульства в Иерусалиме вне зависимости от каких-либо дат.

Как утверждают журналисты, в США были очень недовольны непоследовательной позицией израильского правительства в этом вопросе. В отместку Блинкен, стоя рядом с Лапидом на прошлой неделе, сообщил, что США планируют открыть консульство, хотя прекрасно знал, что израильский премьер против этого намерения.

Депутат от партии «Ликуд», бывший мэр Иерусалима Нир Баркат утверждает, что на самом деле и Лапид, и Беннет участвуют в сговоре с американцами, согласно которому новый посол США в Израиле Том Найдс откроет закрытое консульство в столице в «одностороннем» порядке.

Так или иначе, Лапид отрицает эти сведения и утверждает, что он «всегда выступал против возобновления работы американского консульства в Иерусалиме».

Из канцелярии Беннета тоже передали, что он категорически против открытия консульства США в Иерусалиме и что эта позиция была донесена до американцев во время его визита в Вашингтон.