Дарья из Орска красиво спела «Хаву нагилу» на российском «Голосе»

Жюри российского вокального шоу «Голос» в начале юбилейного 10 сезона было приятно удивлено выступлением девушки из Оренбургской области, которая исполнила знаменитую еврейскую песню «Хава нагила».

К исполнительнице, которая оказалась 17-летней Дарьей Копейкиной, повернулись Пелагея и Леонид Агутин. Девушка рассказала, что занимается в училище имени сестер Гнесиных. На самом деле она довольно опытная исполнительница, участница многих детских и юношеских вокальных конкурсов.

В интервью после конкурса девушка объяснила, почему выбрала именно эту еврейскую праздничную песню, исполняемую на иврите. «Наверное, там больше показываются мои эмоции, которые я чувствую, потому что вначале я передаю глубокую боль этого народа, вот, в конце я просто танцую, радуюсь всему. Мне нравится, когда такой контраст в песне», — рассказала юная вокалистка.

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Под видеофрагментом с ее выступлением на «Ютьюбе» набралось уже более тысячи комментариев, практически все комплиментарные. » В этом исполнении 17-летней девочки такой поток энергии, ей удалось передать всю боль еврейского народа», — считает комментатор по имени Дмитрий Иванов. «Потрясающее исполнение и слов нет для оценки такого исполнения!!! Очень талантливо и естественно, из древних мотивов еврейского народа и его души!!! Блестяще и брависсимо!» – пишет некая Ведана Веритас.

Теперь девушке предстоит в составе команды Пелагеи продолжать путь к финалу. Это непросто. Хотя многие восторженные комментаторы объявили ее фавориткой конкурса, считается что обычно «Голоса» выигрывает исполнитель из команды Александра Градского (разумеется, когда тот присутствует в жюри).

Исключение из этой закономерности было только одно – в четвертом сезоне ее нарушил иеромонах Фотий, который явно рассчитывал в «слепых прослушиваниях» на благосклонность Градского, но пошел за отсутствием выбора к Григорию Лепсу и выиграл конкурс. «Послушник» Градского Михаил Озеров, обладавший исключительными вокальными данными, занял лишь второе место, исполнив с наставником песню «Как молоды мы были».