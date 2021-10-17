На продаж виставлено дуже рідкісне BMW M3: таких всього 20 шт

На порталі Bring A Trailer йдуть торги за рідкісне купе BMW M3 покоління E92. Це двохдверка в «чорній» спецверсії Frozen Black Edition – одна з усього 20 примірників, випущених для північноамериканського ринку. На момент написання замітки ставки досягли 50 тисяч доларів.

Головна особливість спецсерії – в оформленні екстер’єру, який практично повністю виконаний в чорному матовому кольорі. Винятком стали лише емблеми і шильдики, а також гальмівні супорти. Салон теж майже весь чорний, але з контрастною прострочкою на сидіннях, передній панелі, кермі і інших елементах.

Купе E92 разом з седаном E90 і кабріолетом E93 стали останніми M3 з атмосферним двигуном – чотирилітровим V8 в поєднанні з шестиступінчастою “механікою” або з роботизованою коробкою DCT, як у випадку з виставленим на продаж зразком. За паспортом розгін з нуля до 100 км/год займає у такого купе 4,6 секунди. Відзначається, що перший господар встановив повітряний фільтр нульового опору і вихлопну систему Akrapovic.

Автомобіль 2011 випуску був куплений в Канаді, але в 2017-му його вивезли в США. Нинішній власник проїхав лише 4,8 тисячі кілометрів, тоді як загальний пробіг купе дорівнює 34 тисячам.

: mmr.net.ua