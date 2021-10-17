Побег из тюрьмы «Гильбоа»: криминала в рядах персонала не найдено, полицейское следствие прекращено

В полиции прекращено уголовное дело в отношении надзирателей тюрьмы «Гильбоа», заведенное по следам побега шести арабских «оборонных» заключенных. Хотя проводились допросы и один из надзирателей даже фигурировал в статусе подозреваемого, принято решение прекратить производство. В подозреваемые попал тюремный завхоз, который отвечает за состояние камер и канализации.

Далее этим делом займется специально созданная государственная комиссия во главе с отставным судьей Менахемом Филькенштейном. У нее будут полномочия по вызову свидетелей повестками, а показания, данные в ходе расследования, будут иметь силу в суде, если до него дойдет.

Пока по следам этого побега не предпринято никаких кадровых изменений. Начальница управления тюрем Кэти Пери объявила, что не собирается увольняться, поскольку занимает этот пост всего восемь месяцев и не намерена становиться «козой отпущения» за многолетние просчеты своих предшественников.

При этом Кэти Пери попыталась уволить начальника тюрьмы Гильбоа Фредди Бен-Шитрита и некоторых других высокопоставленных сотрудников Управления тюрем, но на этот шаг наложил вето юрисконсульт правительства Авихай Мандельблит, как обычно, использовав сомнительные с правовой и процедурной точки зрения аргументы и высказав сугубо субъективную оценку ситуации. Мандельблит рассудил, что поскольку создана государственная комиссия по расследованию, увольнение ряда служащих может «отвлечь весь огонь на них и сместить фокус с реальных причин побега и общей ответственности руководства Управления тюрем».

Примечательно, что Мандельблит в последние месяцы (как только сформировалось новое правительство) фактически самоустранился и переложил всю работу на своих заместителей.

Однако как только речь зашла о назначении, которое сделал бывший министр внутренней безопасности от партии «Ликуд» Амир Охана (именно он назначал Кэти Пери), Мандельблит тут же стал вставлять палки в колеса абсолютно законным процедурным решениям, которые вправе принимать начальник Управления тюрем, обосновывая это надуманными и искусственными предлогами.

Хотя это решение свидетельствует о том, что Мандельблит попросту заподозрил авторитетную госкомиссию в непрофессионализме и неспособности объективно разобраться в деле в случае заранее уволенных чиновников, никто в правительстве даже не попытался его одернуть и показать абсурдность его заключения.