Пес не защитил: мужчину, гулявшего с собакой в Хайфе, отправил в больницу дикий кабан

Вечерняя прогулка с собакой на улице ха-Прахим в Хайфе окончилась трагически для 69-летнего мужчины. На гуляющую «парочку» напал бродивший по городу дикий кабан. Что стало с собакой, неизвестно.

Медики, прибывшие на место происшествия, зафиксировали ему поврежденные конечности и дали обезболивающее. Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести «с травмами конечностей».

Эти животные в последние месяцы превратились в настоящий бич для горожан в то время как администрация почему-то не занимается этой проблемой. Кабаны бродят по улицам стаями, нападают на людей, роются в мусорных баках, пугая народ.