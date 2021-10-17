Найважливіший елемент для імунітету назвала лікар

З настанням холодів питання зміцнення імунітету стає як ніколи актуальним. Багато експертів в області охорони здоров’я сходяться на думці, що посилити його можна в тому числі за допомогою збалансованого харчування, багатого вітамінами і мінералами. За словами лікаря-дієтолога, кандидата медичних наук Римми Мойсенко, особливо критичний для імунної системи недолік одного елемента

Ця речовина задіяна в багатьох хімічних реакціях, що протікають в організмі. Йдеться про магній. «Якщо буде низький рівень магнію, буде» кульгати» робота щитовидної залози, що відповідає за імунну відповідь, будуть гірше вироблятися кортизол і адреналін», — розповіла лікар.

Вона також зазначила, що магній стає незамінним восени, особливо якщо літо було спекотним. Як пояснила Мойсенко, під час потовиділення йде багато магнію, втрати якого призводять до низької імунної відповіді в період холодів.

Крім того, дефіцит магнію викликає і інші негативні наслідки. Наприклад, зайвою рідиною буде заповнюватися міжклітинний простір, що призведе до набряклості, зайвої ваги і целюліту.

Крім цього, недолік речовини викликає швидку стомлюваність і підвищену нервозність. Визначити рівень магнію в організмі можна за допомогою звичайного аналізу крові, зазначила фахівець.

: newsyou.info