«Ковид» в Израиле: 380 и 23 повода для беспокойства, в остальном все неплохо

По данным Минздрава на вечер воскресенье, в стране осталось 17.873 зарегистрированных носителей вируса SARS-CoV-2 (19.797 в субботу, 20.125 в пятницу).

Вместе с тем, число тяжелобольных в последние дни держится на одном и том же уровне. Сейчас их 380 (382 в субботу, 392 в пятницу, 385 в четверг).

Тяжелобольные продолжают умирать. Общий список летальных случаев в результате «ковида» или его последствий в Израиле за минувшие сутки вырос с 7976 до 7999, что означает 23 умерших за сутки.

Таким образом, состав тяжелобольных все же пополняется, поскольку, несмотря на изрядное количество умерших, их осталось практически столько же, сколько было.

Тем не менее, данные, как и в предыдущие дни, указывают на продолжающийся спад заболеваемости, хотя тенденция эта становится все более хрупкой.