Улюблена багатьма ягода приховує ключ до довголіття

Деякі продукти містять настільки багато вітамінів і мінералів, що їх часто називають суперпродуктами. Було показано, що один такий фрукт допомагає при безлічі вікових захворювань, включаючи гіпертонію і проблеми з серцем.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, стверджується, що ключ до довголіття – полуниця. За словами вчених, ягода допомагає знижувати холестерин, артеріальний тиск і навіть може захистити від раку.

Дослідники виявили, що додавання полуниці в раціон покращує кардіометаболічні фактори ризику у дорослих, які страждають ожирінням або мають підвищений рівень ліпопротеїнів низької щільності, також відомих як «поганий» холестерин.

Крім того, ягода має потужні протизапальні властивості. Вважається, що такий ефект досягається за рахунок комбінації поліфенолів, включаючи елагову кислоту і елагітаніни, які, як з’ясувалося в ході дослідженнях на тваринах, зупиняють зростання ракових клітин. Вживання полуниці також уповільнює засвоєння глюкози і знижує споживання інсуліну.

Як зазначає WebMD, ягода багата вітамінами, клітковиною і антиоксидантами. “Полуниця не містить натрію, жиру, холестерину і є низькокалорійною їжею. Вона входять в двадцятку кращих фруктів за антиоксидантною здатністю і є хорошим джерелом марганцю і калію. Всього одна порція полуниці містить більше вітаміну С, ніж апельсин”, – додали фахівці.

: newsyou.info