В Аккерманській фортеці відкрили 600-річний “княжий” вхід (фото)

В Аккерманській фортеці відкрили “княжий” вхід в цитадель початку 15-го століття. Тепер в Акерманську цитадель можна увійти і вийти двома різними шляхами, як і 600 років тому, повідомив історик Андрій Красножон на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що цитадель – це найстаріша частина оборонного комплексу Аккермана.

Фото: Андрій Красножон

“Вхід вів у “палац діздара (коменданта турецького гарнізону)” фортеці; до того замок належав молдавському господарю Олександру Доброму. Після руйнування молдавського палацу в 1756 р, вхід був покинутий, коридор завалений сміттям”, – написав Андрій Красножон.

: suspilne.media