Зеленський заявив, що «використовував офшори, але не займався відмиванням грошей»

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників, йдеться у новому фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Офшор 95».
Нагадаємо:
- 9 травня 2016 року міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив розширену інтерактивну базу даних з інформацією про майже 320 тисячах офшорних компаній, що міститься в «Панамських документах», які «витекли» з юридичної компанії Mossack Fonseca. У базі, опублікованій на сайті Offshore Leaks Database значаться 643 громадянина України, у яких є офшори, а також 469 офшорних компаній, зареєстрованих українцями.
- 5 листопада 2017 року ICIJ і Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили так звані Paradise Papers (Райські папери), в яких йдеться про офшорні компанії сотень найбагатших людей світу. Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній в Сінгапурі і на Бермудських островах. Документи виявилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яке передало їх журналістам-розслідувачам з ICIJ і OCCRP. У міжнародному розслідуванні даних взяли участь близько 100 медіа з 67 країн.
- Paradise Papers викрили російські інвестиції в Twitter і Facebook, схему з ухилення від податків компанії Apple і зв’язок міністра торгівлі США з РФ та офшори королеви Єлизавети II.
- За інформацією авторів журналістського розслідування програми «Слідство.Інфо», Paradise Papers свідчать, що метою створення офшору для корпорації Roshen могло бути не бажання створити «сліпий траст», як заявляв її власник президент України Петро Порошенко, а мінімізація податків.