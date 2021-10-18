Зеленський заявив, що «використовував офшори, але не займався відмиванням грошей»

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників, йдеться у новому фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Офшор 95».

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