Прогноз погоды в Израиле: похолодание, вероятны осадки

Сегодня в стране установится погода с переменной облачностью. Температура воздуха понизится, будет прохладнее обычного, на севере и на линии Средиземноморья вероятны осадки.
Температура воды в Средиземном море +26 °С, высота волн — 70–110 см. Температура воды в Красном море +24 °С, в Мертвом море +26 °С, в озере Кинерет +28 °С.
Температура воздуха:
Голанские высоты — 17–26 °С;
Цфат — 14–20 °С;
Тверия — 20–29 °С;
Хайфа — 20–24 °С;
Тель-Авив — 21–25 °С;
Иерусалим — 15–22 °С;
Ашдод — 19–26 °С;
Мертвое море — 24–28 °С;
Беэр-Шева — 16–27 °С;
Мицпе-Рамон — 12–20 °С;
Эйлат — 21–30 °С.
Во вторник и среду погода не претерпит заметных изменений.