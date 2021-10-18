Прогноз погоды в Израиле: похолодание, вероятны осадки

Сегодня в стране установится погода с переменной облачностью. Температура воздуха понизится, будет прохладнее обычного, на севере и на линии Средиземноморья вероятны осадки.

Температура воды в Средиземном море +26 °С, высота волн — 70–110 см. Температура воды в Красном море +24 °С, в Мертвом море +26 °С, в озере Кинерет +28 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 17–26 °С;

Цфат — 14–20 °С;

Тверия — 20–29 °С;

Хайфа — 20–24 °С;

Тель-Авив — 21–25 °С;

Иерусалим — 15–22 °С;

Ашдод — 19–26 °С;

Мертвое море — 24–28 °С;

Беэр-Шева — 16–27 °С;

Мицпе-Рамон — 12–20 °С;

Эйлат — 21–30 °С.

Во вторник и среду погода не претерпит заметных изменений.