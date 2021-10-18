Умерла монахиня, «поставившая на уши» всю службу безопасности ядерных объектов США

Известная в США католическая монахиня Меган Райс, осужденная американскими властями на три года за незаконное проникновение на территорию американского ядерного объекта, умерла в возрасте 91 года.

Женщина скончалась в келье монастыря в Розмонте (штат Пенсильвания) еще 10 октября, но газета «Нью-Йорк таймс» сообщила о ее кончине лишь вчера.

Представители монастыря сообщили, что причиной смерти Райс была сердечная недостаточность.

Широкую известность в США Меган Райс получила своей активной деятельностью в американском антиядерном движении 80-х годов. За участие в различных акциях гражданского неповиновения она задерживалась более 30 раз, а в период с 1997 по 1999 годы дважды отсидела в тюрьме по полгода.

Влияние монахини на антивоенное движение в США было столь значительным, что американские власти профинансировали составление специального досье на нее с целью понимания антиядерных и пацифистских взглядов.

Однако наибольшую известность в мире Райс обрела после ставшего резонансным проникновения 28 июля 2012 года на территорию промышленного ядерного комплекса в Ок-Ридже в штате Теннесси.

Место акции было выбрано неслучайно. Именно в этом комплексе, возведенном в 40-е годы прошлого века, были созданы ядерные заряды для атомных бомб, сброшенных в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки.

Вместе с двумя своими сторонниками 82-летняя женщина перерезала колючую проволоку и проникла на охраняемую территорию.

Там члены группы развесили пацифистские плакаты, на стене одного из хранилищ ядерных отходов, начертали антивоенные граффити. Прежде чем были обнаружены, они также успели натянуть ленту, которой полицейские обычно ограждают место преступления и облить стену дома красной краской, символизирующей человеческую кровь.

На территории комплекса под кодовым названием «Вай-12» (Y-12) пацифисты провели 2 часа, после чего без сопротивления сдались представителям службы безопасности.

Позднее эта акция религиозных пацифистов была названа «самой крупной брешью в системе защиты за всю историю национального атомного проекта». После внутреннего расследования обстоятельств незаконного проникновения ядерный комплекс сотрудники службы безопасности «Вай-12» были уволены или понижены в должности, а на национальном уровне — ужесточен порядок охраны секретных объектов.

В 2014 году Меган Райс в силу ее возраста была приговорена за акцию на «Вай-12» к трем годам тюрьмы, двое ее сторонников получили по пять лет лишения свободы. Выносивший приговор судья, учитывая довольно преклонный возраст обвиняемых, проявил снисходительность, поскольку все трое были осуждены за совершение диверсии и нанесение ущерба государственному имуществу в размере, превышающем 1000 долларов. За преступления по этим статьям им грозило не менее 20 лет тюрьмы.

Сама же Меган Райс в своем выступлении на суде с последним словом попросила судью не проявлять снисходительности. «Возможность провести остаток жизни в тюрьме — это лучший подарок, который вы можете сделать», — заявила она.