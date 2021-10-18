Лікарі попередили про небезпеку плям на шиї

Лікарі попередили про те, що не варто ігнорувати появу плям в області шиї, оскільки вони можуть вказувати на серйозні проблеми зі здоров’ям. У медицині така гіперпігментація шкіри називається чорним акантозом.

Як зазначили медики, плями в області шиї можуть сигналізувати про діабет II типу, синдром полікістозу яєчників і навіть рак шлунка – хоч це і рідкісний випадок.

Найчастіше акантоз являє собою не злоякісне зміна, відбутися воно може в будь-якому місці тіла, де зазвичай знаходяться плоскі клітини.

Для того щоб розібратися в причинах, необхідно відвідати лікаря, який призначить курс обстеження, підкреслили фахівці. Вони закликали не відкладати з цим тих, у кого є зайва вага.

: lhealth.info