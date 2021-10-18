Як правильно скласти заяву, аби пройти через КПВВ «Станиця Луганська» – роз’яснення

Дозвіл на перетин лінії розмежування у бік підконтрольної Україні території можуть отримати лише люди, прописані в тимчасово окупованих районах Луганщини, та хто прямує для:

лікування (реабілітації);

навчання;

догляду за близьким родичем;

похорону родича.

Потрібно виконати наступні умови:

Направити порожнього листа на адресу електронної пошти [email protected].

У відповідь має прийти лист від представників окупаційної влади. Його слід відкрити у та ознайомитись із ним.

Завантажити анкету. Анкета на виїзд доступна тут, а на в’їзд — тут (радимо використовувати VPN-сервіси).

Заповнити анкету російською в електронному форматі (doc/docx). В анкеті треба заповнити всі графи. Наприклад, якщо у вас ID-паспорт і в ньому не вказана прописка, тоді у відповідній графі анкети слід вписати «в паспорте не указано».

Перевірити правильність даних в анкеті.

Прикріпити до листа скан-копії документів. Скан-копії мають бути високої якості, розміром мінімум 1024*768 пікселів. Також їх можна прикріпити у вигляді архіву (у форматі zip/rar).

У графі «тема» треба обов’язково вказати ПІБ (російською мовою та без скорочень) людини, яка прямує через КПВВ (наприклад: «Иванов Иван Иванович»).

Після ПІБ вказати причину в’їзду/виїзду:

якщо причиною в’їзду/виїзду є похорон родича — написати «в связи с погребением родственника» (наприклад 2Иванов Иван Иванович в связи с погребением родственника»);

якщо причиною в’їзду/виїзду є лікування — написати «лечение»;

якщо причиною в’їзду/виїзду є навчання — написати «обучение»;

якщо причиною в’їзду/виїзду є догляд за близьким родичем — написати «уход за близким родственником».

Електронний лист із вказаною темою та прикріпленими заявою та документами треба надіслати на наступну електронну адресу:

[email protected] — на в’їзд (для людей, які не прописані на території т.з «ЛНР»);

[email protected] — на виїзд (для людей, які прописані на території т.з «ЛНР»).

Представники окупаційної влади запевняють, що всі заявки розглядатимуться протягом двох тижнів. Також окупанти попросили не надсилати повторних заяв до отримання відповіді від т.з. «МЗС ЛНР», адже це сповільнює обробку вже поданих заяв.

Напомним: