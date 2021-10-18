ВАКС начал зачитывать приговор Омеляну

Высший антикоррупционный суд начал оглашение приговора бывшему министру транспорта и инфраструктуры Владимиру Омеляну, ему грозит лишение свободы от 2 до 6 лет за издание приказа, что привело к уменьшению поступлений в госбюджет в особо крупных размерах.

Приговор зачитывает коллегия судей Антикоррупционного суда, передают Українськi Новини.

Омелян обвиняется в совершении преступления по ст 211 Уголовного кодекса (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону).

Речь идет о приказе о снижении ставок портовых сборов, что привело к уменьшению поступлений в бюджет.

Судья отметил, что Омелян свою вину в преступлении не признал и объяснил, что действовал согласно закону и актам Кабмина.