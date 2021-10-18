Биньямин Нетаниягу отказался посетить церемонию памяти Ицхака Рабина

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу не примет участие в церемонии памяти Ицхака Рабина, которая состоится сегодня. Мероприятие носит государственный статус, и по традиции его посещают все видные политики страны, в том числе и главы оппозиции.

Как отметил 12 канал ИТВ, в канцелярии Биньямина Нетаниягу отказались называть причину, по которой лидер «Ликуда» не примет участие в церемонии на горе Герцль.

12 канал подчеркивает, что в прошлые годы во время церемонии не раз случались публичные конфликты между членами семьи Ицхака Рабина и Биньямином Нетаниягу.

Ранее глава оппозиции не назвал имени премьер-министра во время церемонии ухода в отставку руководителя Службы общей безопасности (ШАБАКа). Это вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах и израильском обществе.