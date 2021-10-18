12-летний подросток устроил стрельбу в российской школе

Учащийся 6 класса устроил стрельбу в здании школы поселка Сарс под Пермью.

Стрелок — 12-летний Дима Губаев. По сообщению телеграм-каналов «База» и «112», стрелял он из отцовского самозарядного карабина «Сайга», крича, что в него «вселился Бог».

Инцидент произошел ранним утром. Охранника школы у входа не было, он переодевался перед тем, как заступить на дежурство.

Выстрелить школьник успел лишь дважды — в потолок и в дверь. Осколками стекла двери поранило ногу мальчику, поднимавшемуся в это время по лестнице. Он, к счастью, стал единственным пострадавшим в этой истории.

Разоружила подростка директор школы Галина Зайцева. Она уговорила стрелка передать ей оружие, после чего увела в свой кабинет.

Там Дима рассказал, что принес оружие для того, чтобы разобраться с одноклассницей, которая его обижала. По сообщению российских СМИ, еще одной причиной нервного срыва ребенка могли стать сложные отношения между находящимися в разводе родителями.

При этом сам Дима характеризуется преподавателями как «абсолютно нормальный ребенок» из семьи со средним достатком. К нему нет претензий по успеваемости, да и особых проблем в отношениях с одноклассниками до сих пор замечено не было.

В связи со случившимся занятия в школе поселка Сарс отменены. Расследованием обстоятельств происшествия занялась местная полиция.