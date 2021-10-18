Омеляна оправдали

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу об издании приказа о снижении ставок портовых сборов, что привело к уменьшению поступлений в госбюджет в особо крупных размерах.

Такой приговор ВАКС огласил в понедельник, передают Українськi Новини.

Омелян обвинялся в совершении преступления по ст 211 Уголовного кодекса (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону).

Речь идет о приказе о снижении ставок портовых сборов, что привело к уменьшению поступлений в бюджет.

Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств вины Омеляна в инкриминированном преступлении.

Суд признал Омеляна невиновным в преступлении, а обвинение недоказанным.

«Омеляна признать невиновным и оправдать», — зачитал судья текст приговора.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Как сообщалось, Омеляну грозило лишение свободы от 2 до 6 лет за издание приказа, что привело к уменьшению поступлений в госбюджет в особо крупных размерах.