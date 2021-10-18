Найдешевший у світі кросовер здивував результатами краш-тесту (відео)

Новий кросовер – індійський Tata Punch – отримав 5 зірок на краш-тесті Global NCAP.

Багато хто називає цей автомобіль найдешевшим у світі кросовером.

Про це повідомив портал Ampercar.

В ході тестування цей автомобіль був випробуваний в базовій комплектації. Вона оснащена двома подушками безпеки і кріпленням для дитячих автомобільних крісел Isofix.

Транспортний засіб піддали фронтальному удару об бар’єр, еквівалентний швидкості 64 км/ч. Перешкода деформується з 40-процентним перекриттям. Крім цього автомобіль протаранили спеціальним візком, який рухалвся на швидкості 50 км/ч.

Після проведення тестів експерти оцінили захист дорослих людей на 16,45 балів з 17 можливих. У той же час захист дітей оцінили на 40,89 балів з 49 можливих.

: avtodream.org