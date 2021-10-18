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Незаконний призов: правозахисники і прокуратура АРК нададуть нові докази воєнного злочину РФ у Криму – (трансляція)

18.10.2021

Трансляцію веде Укрінформ.

Правозахисники, експерти та представники прокуратури АР Крим та м. Севастополя розкажуть про нові факти незаконного призову кримчан до збройних сил РФ і пропаганду цієї служби серед жителів окупованої території, а також роз’яснять, чому ці дії є воєнним злочином.

Під час заходу буде презентовано відео, в якому будуть названі особи, причетні до скоєння цього воєнного злочину.

Учасники:

Олександр Сєдов – аналітик Кримської правозахисної групи;
Ігор Поночовний – керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя;
Ганна Микитенко – юрисконсульт та проєктна менеджерка міжнародної організації Global Right Compliance;
Володимир Чекригін – заступник голови правління Кримської правозахисної групи, модератор.

Нагадаємо:

  • У квітні 2018 року Україна в Раді Безпеки ООН вимагала від РФ припинити призов мешканців Криму в російську армію.
  • У жовтні 2018 року Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду через незаконний призов своїх громадян у окупованому Криму до російської армії, що є черговим доказом здійснення РФ воєнного злочину на півострові.
  • Навесні 2019 року зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму були отримані офісом прокурора МКС.
  • 14 грудня 2020 року МКС оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні після проведення попереднього аналізу подій під час Майдану, захоплення і окупації Росією Криму та війни на Донбасі. В ньому, зокрема, йдеться і про примус до служби в збройних силах ворожої держави в окупованому Криму.
  • Чому призов до армії РФ в окупованому Криму є військовим злочином, розповів Олександр СЄДОВ, аналітик Кримської правозахисної групи в програмі «Питання національної безпеки» (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська).

 

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