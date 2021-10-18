Незаконний призов: правозахисники і прокуратура АРК нададуть нові докази воєнного злочину РФ у Криму – (трансляція)

Трансляцію веде Укрінформ.

Правозахисники, експерти та представники прокуратури АР Крим та м. Севастополя розкажуть про нові факти незаконного призову кримчан до збройних сил РФ і пропаганду цієї служби серед жителів окупованої території, а також роз’яснять, чому ці дії є воєнним злочином.

Під час заходу буде презентовано відео, в якому будуть названі особи, причетні до скоєння цього воєнного злочину.

Учасники:

Олександр Сєдов – аналітик Кримської правозахисної групи;

Ігор Поночовний – керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя;

Ганна Микитенко – юрисконсульт та проєктна менеджерка міжнародної організації Global Right Compliance;

Володимир Чекригін – заступник голови правління Кримської правозахисної групи, модератор.

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