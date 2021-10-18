Красноярцы не пожалели земляков, «наслаждавшихся адом» в Египте: ездите тут, заразу развозите…

Туристы из Красноярска «наслаждались адом на земле» в течение полутора часов, об этом сообщает издание «Комсомольская правда», приводя рассказ о вылете из аэропорта в египетском Шарм-эль-Шейхе.

«Пассажиров впустили в самолет, а вылет не разрешали около двух часов! Душный спертый воздух от трехсот человек. Температура в самолете была больше +40 градусов. Кондиционеры работают только при включенных двигателях, соответственно, мы наслаждались адом на земле», — приводит издание слова одной из туристок.

Другая туристка рассказала о неприятном «бонусе»: «Бонусом было отсутствие вытяжки ароматов канализационной системы! Воняло от нас и туалета! Как в стайке. В то, что это издевательство закончится, уже не верили».

Как рассказали россияне, задержка вылета была связана с перегруженностью аэропорта.

«Аэропорт Шарм-эль-Шейха был перегружен, не выдавали разрешение на вылет, вследствие экипаж не запускал двигатель и кондиционеры», — цитирует издание одного из пассажиров.

Земляки туристов в социальных сетях не выказали сочувствия. Напротив, многие были явно недовольны тем, что люди выехали на отдых за границу во время пандемии.