Дружина Дмитра Комарова похизувалась стильним осіннім образом

Відома телеведуча Олександра Кучеренко має особливу зовнішність. У 2016 році вона стала володаркою титулу Міс Україна. Дружина Дмитра Комарова часто ділиться з фоловерами новими фото й розповідає про своє життя. Нещодавно вона потішила мережу красивим кадром, опублікувавши його на сторінці в Instagram.

Перед камерою Олександра Кучеренко постала біля дерева з багряним листям. Телеведуча одягнула білосніжний гольф та красиве бежеве пальто. А ще дружина Дмитра Комарова похизувалась розкішним хвилястим волоссям.

У дописі зірка повідомила, що жодного разу не змінювала його відтінок. Телеведучій неабияк подобається природний колір свого волосся. За словами Олександри Кучеренко, в дитинстві вона була блондинкою. Однак, згодом колір її волосся змінився.

Жінка зізналась, що ніколи не замислювалась над зміною його кольору чи довжини. Ще з самого дитинства телеведуча мала таке розкішне волосся.

Світлину зірки оцінило багато фоловерів. Вони засипали дружину Комарова приємними словами, назвавши нереально красивою. У коментарях фани залишили багато компліментів.

За їхніми словами, в Олександри Кучеренко дійсно розкішне волосся. А ще шанувальники повідомили, що жінці дуже личать кучері.

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Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

: wona.com.ua