Уже десяти «військкомам» повідомлено про підозру у воєнному злочині за призов кримчан до армії РФ – Поночовний

Про це повідомив керівник прокуратури АРК та Севастополя Ігор Поночовний під час пресконференції про незаконний призов у Криму.

«З 2015 року РФ провела в Криму вже 13 призовних кампаній. За двома військовим комісарам обвинувальні акти за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) скеровані для розгляду до суду. Є районні комісари і окупаційний« військовий комісар Республіки Крим», – повідомив Поночовний.

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