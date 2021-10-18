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Уже десяти «військкомам» повідомлено про підозру у воєнному злочині за призов кримчан до армії РФ – Поночовний

18.10.2021

Про це повідомив керівник прокуратури АРК та Севастополя Ігор Поночовний під час пресконференції про незаконний призов у Криму.

«З 2015 року РФ провела в Криму вже 13 призовних кампаній. За двома військовим комісарам обвинувальні акти за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) скеровані для розгляду до суду. Є районні комісари і окупаційний« військовий комісар Республіки Крим», – повідомив Поночовний.

Нагадаємо:

  • У квітні 2018 року Україна в Раді Безпеки ООН вимагала від РФ припинити призов мешканців Криму в російську армію.
  • У жовтні 2018 року Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду через незаконний призов своїх громадян у окупованому Криму до російської армії, що є черговим доказом здійснення РФ воєнного злочину на півострові.
  • Навесні 2019 року зібрані експертами докази незаконного призову в армію РФ в Криму були отримані офісом прокурора МКС.
  • 14 грудня 2020 року МКС оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні після проведення попереднього аналізу подій під час Майдану, захоплення і окупації Росією Криму та війни на Донбасі. В ньому, зокрема, йдеться і про примус до служби в збройних силах ворожої держави в окупованому Криму.
  • Чому призов до армії РФ в окупованому Криму є військовим злочином, розповів Олександр СЄДОВ, аналітик Кримської правозахисної групи в програмі «Питання національної безпеки» (проект Центру журналістських розслідувань, ефір ТРК Чорноморська).

 

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