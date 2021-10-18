Прокурор-фигурант дела Галантерника отпущен под залог

Высший антикоррупционный суд отпустил под 2,6 млн грн залога бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко, которого НАБУ и САП подозревают в помощи преступной организации Владимира Галантерника и злоупотреблениях на 689 млн грн.

Такое решение 18 октября приняла следственная судья ВАКС Оксана Олейник, сообщает «Слово и дело».

«Отказать в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Олега Жученко. Применить к подозреваемому Олегу Жученко меру пресечения в виде залога в размере 2 616 900 грн», – объявила судья.

Также на подозреваемого возложили обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Одессы без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом деле, а также сдать на хранение загранпаспорта.

Ранее антикоррупционный суд отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова под 30 млн грн залога. НАБУ и САП просили его арестовать с альтернативой залога в 100 млн грн.

Как известно, НАБУ и САП заподозрили 16 человек в создании преступной организации и злоупотреблениях в Одессе на 689 млн грн. О подозрении сообщили: руководителю преступной организации Владимиру Галантернику; мэру Одессы Геннадию Труханову; председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета Василию Шкрябаю; руководителю юридического департамента ОМР Инне Поповской; директору департамента коммунальной собственности ОМР Алексею Спектору и его заместителю Владимиру Радионову; исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы Олегу Брындаку (экс-исполняющему обязанностей мэра Одессы в 2013-2014 годах, бывшему главе земельной комиссии ОМР) и еще трем лицам, занимались функциями финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Также подозрение вручили еще шестерым лицам (соучастникам), в частности: заместителю Труханова; бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий; экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко; владельцам компании-застройщице «Будова» и ее топ-менеджерам. Всего в деле 16 подозреваемых. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины (участие в преступной организации Галантерника; злоупотребление служебным положением; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация средств, полученных преступным путем; получение неправомерной выгоды и предоставление этой неправомерной выгоды).

По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресу: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»), Жаботинского 54А (ЖК «Альтаир-3») и Академическая, 30 (апарт-комплекс «Морская резиденция»). Все указанные дома построила компания «Будова», которую связывают с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн грн на закупки земельного участка бывшего аэродрома «Застава» по завышенной стоимости.