Так и не вручивший Лукашенко верительные грамоты посол Франции по требованию Минска покинул Белоруссию

Посол Франции в Белоруссии Николя де Буйан де Лакост сегодня покинул эту страну. Как сообщила французская радиостанция RFI, таково было требование Минска.

«МИД Белоруссии потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября», — цитируют французские СМИ слова неназванного французского дипломата.

На данный момент неизвестна причина, по которой посла попросили уехать из Белоруссии.

DW отмечает, что де Лакост не встретился с Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии верительных грамот, несмотря на то что находился в стране с 2020 года. Дипломат передал копии министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

В начале месяца де Лакост на белорусском языке призвал Минск отменить смертную казнь.

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Париж не признал победу Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Как предполагается, сегодня МИД Белоруссии сделает официальное заявление по поводу отъезда посла.