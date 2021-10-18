Так и не вручивший Лукашенко верительные грамоты посол Франции по требованию Минска покинул Белоруссию

Посол Франции в Белоруссии Николя де Буйан де Лакост сегодня покинул эту страну. Как сообщила французская радиостанция RFI, таково было требование Минска.
«МИД Белоруссии потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября», — цитируют французские СМИ слова неназванного французского дипломата.
На данный момент неизвестна причина, по которой посла попросили уехать из Белоруссии.
DW отмечает, что де Лакост не встретился с Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии верительных грамот, несмотря на то что находился в стране с 2020 года. Дипломат передал копии министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
В начале месяца де Лакост на белорусском языке призвал Минск отменить смертную казнь.
Париж не признал победу Лукашенко на президентских выборах 2020 года.
Как предполагается, сегодня МИД Белоруссии сделает официальное заявление по поводу отъезда посла.