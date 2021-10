Около 300 мужчин и женщин разделись догола, чтобы сфотографироваться на берегу Мертвого моря

Американский фотограф Спенсер Туник собрал около 300 обнаженных людей на берегу Мертвого моря, чтобы привлечь внимание к высыханию водоема. Проект осуществлен при поддержке Министерства туризма Израиля, пишет газета «Гаарец».

54-летний фотохудожник уже в третий раз фотографирует обнаженных людей у ​​Мертвого моря, которое ежегодно высыхает примерно на один метр. Впервые Туник фотографировал здесь более тысячи обнаженных добровольцев десять лет назад. А когда вернулся на место первой съемки через пять лет, то там, где была вода, ее уже не было, остался только песок.

На этот раз Туник решил покрыть моделей белой краской, чтобы напомнить библейскую историю о жене Лота, которая превратилась в соляной столб. Фотомоделей разместили на бурых холмах перед бирюзовым озером. Часть людей стояли ровно, другие — наклонившись.

«Для меня человеческое тело олицетворяет красоту, жизнь и любовь», — говорит Туник, который по всему миру осуществил десятки проектов с обнаженными моделями.

‘It feels really natural’: hundreds pose nude for Spencer Tunick shoot near Dead Sea https://t.co/7Xvg8zV0Gg

— The Guardian (@guardian) October 18, 2021

Министерство туризма Израиля оплатило перелет Спенсера Туника в Израиль, а мэрия города Арад, который находится недалеко от водоема, оплатила остальные расходы. Мэр Арада Нисан Бен Хамо надеется, что съемка привлечет большие потоки туристов и поможет собрать средства для нового музея Мертвого моря. Однако некоторые консервативные лидеры в Израиле выступили против проекта Туника: один из них потребовал, чтобы Министерство туризма прекратило спонсировать «мероприятие массовой гадости».

Снимать обнаженную натуру Туник начал в 1992 году. Самый масштабный флэшмоб с участием оголенных моделей ему удалось собрать в 2007 году в Мехико. Тогда ему позировали 18 тысяч добровольцев. Фотограф подчеркивает, что в его работах нет сексуального подтекста, ведь все они посвящены красоте человеческого тела, его уязвимости и хрупкости.

«Мертвое море» — соленое бессточное озеро располагается на территории Израиля и Иордании. Сейчас площадь водоема составляет примерно 800 квадратных километров, тогда как в 1930 году она была 1050 квадратных километров.