Нестача цукру в організмі може привести до негативних наслідків

Занадто «солодке» життя підвищує ризик розвитку діабету, призводить до ожиріння, виникнення карієсу та інших неприємних наслідків. Але чи варто повністю відмовлятися від цукру і до чого призводять такі радикальні зміни в раціоні?

Чим загрожує повна відмова від цукру

При спробах скоротити кількість цукру в харчуванні або повністю відмовитися від нього, на ранніх стадіях відмови від цукру люди нерідко стикаються з різними негативними побічними ефектами:

підвищена стомлюваність, безпричинні болі в м’язах.

скачки апетиту, постійна тяга до солодкого.

різка зміна настрою, злість, тривожність, пригнічений стан. У деяких випадках відзначається сплутаність свідомості.

Причина таких побічних ефектів криється в сахарозі, споживання якої підсилює вироблення дофаміну в мозку. Дофамін — гормон, який бере участь в «системі винагороди» мозку за будь-які дії, і викликає відчуття задоволення. Відмовившись від солодкого, людина знижує вироблення дофаміну, що викликає стрес та депресію, інформує Ukr.Media.

У людей, які не їдять солодке, істотно підвищується ризик захворювання артритом і тромбозом. — Уже науково доведено, що повне виключення цукру призводить до захворювань печінки і селезінки, погіршення роботи головного мозку. У людей, які відмовилися від цукру з віком з’являються проблеми з пам’яттю.

Кому від цукру відмовлятися не варто

Попри гадану шкідливість цукру, повністю відмовлятися від нього не варто. Проблема ховається не в самому цукрі, а в його кількості. Дієтологи рекомендують вживати не більше 25-30 грам цукру на добу, але згідно з дослідженнями, середня добова доза цукру становить 107 грамів (або 39 кг на рік). Організм просто не встигає «спалити» таку кількість енергії.

Глюкоза необхідна для нормального вуглеводного обміну і роботи мозку, тому не потрібно зовсім позбавляти організм «солоденького». Також, за словами дієтологів, деяким людям відмова від цукру не піде на користь. До них відносяться:

люди, що займаються важкою фізичною працею: шахтарі, металурги, будівельники і т. д.

спортсмени, туристи під час походу.

Зменшуємо цукор в раціоні правильно

Повністю відмовитися від цукру не вийде. Його додають практично в усі продукти: Хліб, пластівці для сніданку, мюслі, овочеві і фруктові консервації і т.д. але можна зменшити кількість цукру у своєму раціоні. І ось як зробити це правильно:

Відмовитися від продуктів з високим глікемічним індексом. Газованої води, випічка, десерти, шоколад, шоколадна паста і цукерки, соки в пакетах, солодкі соуси і пластівці для сніданку — все це виключається з раціону.

Солодкі перекушування замінити на фруктові. Наприклад, на мікс з сушених або свіжих фруктів.

У домашній випічці використовувати мінімум цукру, в ідеалі — замінювати цукор фруктами або ягодами. Навіть варення можна робити з мінімумом цукру.

Уважно вивчати склад продуктів. Цукор зустрічається навіть в кетчупі та інших соусах, а меляса, мальтоза, фруктоза і декстроза — такі ж цукри.

Збалансувати харчування, забезпечивши повноцінне приймання їжі тричі в день з легкими фруктовими або овочевими перекусами.

: aspekty.net