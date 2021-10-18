РФ проводить чергові пуски ракет в окупованому Криму

Про це повідомляють у Міноборони РФ.

«Винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34 виконали політ в район цілей на малій і гранично малій висоті, перебуваючи поза зоною видимості радіолокаційних станцій і зенітних ракетних комплексів кораблів умовного супротивника. Пуски керованих протикорабельних ракет Х-31А винищувачі Су-30СМ виконали з максимальної дальності, а бомбардувальники завдали удару осколково-фугасними авіаційними бомбами з висоти до 600 метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, в двосторонньому тактичному навчанні в Криму «відпрацьовують оборонні дії» близько 4 тис. військовослужбовців, задіяно до 200 одиниць озброєння і військової техніки.

Навчання проходять під командуванням генерала російської армії Олександра Дворнікова, відзначається в повідомленні.

РФ провела масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму: екіпажі близько 20 вертольотів Мі-8АМТШ російської військової авіації в рамках навчань забезпечили висадку мотострілкових підрозділів з’єднання берегової оборони Чорноморського флоту РФ на полігоні Опук.