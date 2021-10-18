РФ проводить чергові пуски ракет в окупованому Криму

Про це повідомляють у Міноборони РФ.
«Винищувачі Су-30СМ і бомбардувальники Су-24М і Су-34 виконали політ в район цілей на малій і гранично малій висоті, перебуваючи поза зоною видимості радіолокаційних станцій і зенітних ракетних комплексів кораблів умовного супротивника. Пуски керованих протикорабельних ракет Х-31А винищувачі Су-30СМ виконали з максимальної дальності, а бомбардувальники завдали удару осколково-фугасними авіаційними бомбами з висоти до 600 метрів», – йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, в двосторонньому тактичному навчанні в Криму «відпрацьовують оборонні дії» близько 4 тис. військовослужбовців, задіяно до 200 одиниць озброєння і військової техніки.
Навчання проходять під командуванням генерала російської армії Олександра Дворнікова, відзначається в повідомленні.
РФ провела масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму: екіпажі близько 20 вертольотів Мі-8АМТШ російської військової авіації в рамках навчань забезпечили висадку мотострілкових підрозділів з’єднання берегової оборони Чорноморського флоту РФ на полігоні Опук.
- Біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ. Російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва.
- Україна готується відбивати повномасштабне вторгнення РФ. Росія активізувалася на сході нашої держави. Збройні сили постійно готуються до відбиття різних загроз, в тому числі і повномасштабного вторгнення.
- На території РФ і Білорусі пройшли спільні масштабні військові навчання «Захід-2021». Всього в навчаннях взяли участь до 200 000 чоловік особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.