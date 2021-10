Россия отозвала представительство в НАТО и пообещала активно ответить, если туда вступит Украина

В качестве ответа на высылку своих дипломатов Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает военную миссию связи и информбюро Альянса в Москве. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает информационное агенство ТАСС.

По словам Лаврова, Россия больше «не будет делать вид, что в ближайшем будущем видит перспективы в улучшении отношений с НАТО». Для контактов с РФ он посоветовал представителям НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии. «Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — заявил Лавров.

Такое решение Россия приняла в качестве ответных мер после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Россияне должны уехать до конца октября. Об этом в начале месяца написала в «Твиттере» журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс.

EXCLUSIVE: NATO has decided to halve the size of Russia’s mission to the alliance in response to suspected malign Russian activities, including killings & espionage. 8 diplomats, thought to be undeclared intelligence officers, will be asked to leave & 2 other positions scrapped

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) October 6, 2021

По словам Хейнс, лишенные аккредитации дипломаты считаются «незаявленными офицерами российской разведки». Такие действия НАТО принимает в ответ на «злонамеренные действия, включая убийства и шпионаж». Журналист отмечает, что подобные шаги альянс в последний раз принимал после отравления Скрипалей в 2018 году.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности», — прокомментировал данное решение альянса Сергей Лавров.

Также в Кремле заявили, что если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, Россия ответит активными мерами. Об этом журналистам французского телеканала France 5 заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, вступление Украины в НАТО «стало бы наихудшим сценарием, который выходит за красные линии национальных интересов России». Как уточнил Песков, «активные меры» со стороны РФ в этом случае будут направлены на «обеспечение собственной безопасности».

«Все время все говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО – никто», – утверждает он. Помимо этого спикер Кремля добавил, что Россия «совершенно не заинтересована» в существовании разделенной Европы.

Песков также утверждает, что Россия «никому не угрожает и не является источником опасности». По словам представителя Путина, РФ – «очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров».

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.