Известный поборница прав темнокожих ударилась в слезы, узнав, что у ее предка было 26 рабов

Известная поборница права темнокожих, бывшая футболистка женской сборной Англии Алекс Скотт расплакалась, узнав, что ее предок владел 26 рабами (притом, что и сам был негритянских кровей).

Алекс Скотт узнала об этом, принимая участие в шоу на «Би-би-си»: участникам программы рассказывают об их предках.

Скотт встретилась на Ямайке с экспертом, занимавшимся изучением истории семьи бывшей спортсменки. Как выяснилось, предок Скотт Роберт Френсис Кумбс в 1820-х годах жил на Ямайке и владел рабами, несмотря на темный свет кожи. Эксперт-историк отметил, что в те времена на Ямайке у темнокожих граждан было право иметь рабов, к тому же Кумбс из-за более светлого оттенка кожи обладал определенными привилегиями в обществе.

«Это противоречит всему, за что я выступаю», — заявила ошеломленная Скотт.

Скотт является одной из самых известных футболисток в истории Англии. В течение 13 лет она защищала цвета национальной сборной, сыграла в 140 матчах и забила 12 голов.