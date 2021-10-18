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Вийшов новий трейлер “Бетмена” з Робертом Паттінсоном у головній ролі

18.10.2021

В рамках тематичної виставки “DC FanDome” шанувальникам показали трейлер майбутнього фільму про Бетмена. Цього разу роль Брюса Уейна, мільярдера в костюмі кажана, виконає Роберт Паттінсон. Спочатку фанати скептично поставилися до вибору головного актора, але в міру виходу промо-матеріалів перейнялися новим образом улюбленого супергероя.

За словами режисера, сюжет картини буде присвячений становленню Бетмена. У 2020 році Метт Рівз згадував, що планує показати перші кроки Брюса Уейна в якості супергероя, коли той ще був “далекий від досконалості”.

: bilshe.com

 

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