Від початку року у бойових діях на сході України загинули 55 військових ЗСУ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію Управління зв’язків із громадськістю ЗСУ.
«З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.
Президент Володимир Зеленський 29 липня підписав закони «Про основи національного спротиву» та про зміни до закону «Про чисельність Збройних Сил України», ухвалені 16 липня Верховною Радою.
Детальніше про президентський законопроект «Про основи національної опору», який покликаний врегулювати назріле і перезріло питання територіальної оборони України, читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань «Від тероборони до національного опору».
Нагадаємо:
- 25 травня 2021 року у Верховній Раді був зареєстрований як невідкладний проєкт закону «Про основи національного спротиву», поданий президентом України. Також Зеленський подав законопрєкт №5558 про внесення зміни до закону України «Про чисельність Збройних Сил України», яким збільшує чисельність ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил ЗСУ – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору.
- 29 червня 2021 року Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу президентські законопроєкти про основи національного спротиву (№5557) та збільшення чисельності Збройних сил України (№5558).
- 16 липня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про правові та організаційні засади національного опору. Документ визначає поняття національного опору, опору, територіальної оборони та їх завдання. Також Рада прийняла закон, який збільшує чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з прийняттям закону «Про основи національної опору», доводячи загальну кількість ЗСУ до 261 тис. осіб.