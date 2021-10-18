Від початку року у бойових діях на сході України загинули 55 військових ЗСУ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію Управління зв’язків із громадськістю ЗСУ.

«З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський 29 липня підписав закони «Про основи національного спротиву» та про зміни до закону «Про чисельність Збройних Сил України», ухвалені 16 липня Верховною Радою.

Детальніше про президентський законопроект «Про основи національної опору», який покликаний врегулювати назріле і перезріло питання територіальної оборони України, читайте в матеріалі Центру журналістських розслідувань «Від тероборони до національного опору».

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